Magnite Opens First Spanish Office and Appoints Gadea Rodriguez Fernandez as Commercial Director

Madrid, Spain – 5th February 2026: Magnite (NASDAQ:MGNI), the largest independent sell-side advertising company, today announced the opening of its first office in Spain alongside the appointment of Gadea Rodriguez Fernandez as Commercial Director, Spain. The new Madrid office reinforces Magnite’s long-term commitment to Southern Europe and to supporting local clients with dedicated, in-market expertise.

In her new role, Gadea will focus on accelerating demand-side partnerships across Spain, working closely with leading media agencies and holding companies to drive programmatic growth across channels. She will report to Julie Selman, SVP Head of EMEA.

Julie Selman, SVP Head of EMEA, said: “Spain is a key growth market for Magnite as programmatic adoption accelerates across CTV, online video, and omnichannel formats. Gadea brings deep expertise of the local ecosystem alongside a strong track record of leadership, making her ideally placed to shape our next chapter. Her appointment, together with the opening of our Madrid office, indicates our ongoing commitment to supporting clients across the region.”

Gadea joins Magnite from PubMatic, where she most recently served as Director, Advertiser Solutions and built strategic relationships with top-tier brands and advertisers across the Spanish market. She brings a well-established industry network and consistent record of driving results for clients, with more than ten years of experience in media and advertising across senior roles in both global and regional organisations..

Gadea Rodriguez Fernandez, Commercial Director, Spain, comments: “I’ve long admired Magnite as a driving force in the Spanish market, and its leading technology offering presents a compelling opportunity to drive success for advertisers. I’m excited to join the company at such a pivotal moment to help take its impact in Spain to the next level as programmatic continues to evolve.”

MAGNITE ABRE SU PRIMERA OFICINA EN ESPAÑA Y NOMBRA A GADEA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ DIRECTORA COMERCIAL

Madrid, 5 de febrero de 2026 – Magnite (NASDAQ: MGNI), la mayor empresa independiente de publicidad programática (sell-side advertising), ha anunciado hoy la apertura de su primera oficina en España, junto con el nombramiento de Gadea Rodríguez Fernández como Directora Comercial para el país. La nueva oficina en Madrid refuerza el compromiso a largo plazo de Magnite con el sur de Europa y su apuesta por ofrecer a los clientes locales un soporte cercano y especializado desde el propio mercado.

En su nuevo cargo, Gadea se centrará en acelerar las alianzas con la demanda (demand side) en España, trabajando estrechamente con las principales agencias de medios y grupos de comunicación para impulsar el crecimiento del negocio programático en todos los canales. Reportará directamente a Julie Selman, Vicepresidenta Senior y responsable de EMEA.

Julie Selman, Vicepresidenta Senior y responsable de EMEA, ha señalado «España es un mercado clave para el crecimiento de Magnite, a medida que la adopción de la publicidad programática se acelera en CTV, vídeo online y formatos omnicanal. Gadea aporta un profundo conocimiento del ecosistema local, junto con una sólida trayectoria de liderazgo, lo que la sitúa en una posición idónea para liderar esta nueva etapa. Su nombramiento, junto con la apertura de nuestra oficina en Madrid, refleja nuestro compromiso continuo con el apoyo a nuestros clientes en toda la región».

Gadea se incorpora a Magnite procedente de PubMatic, donde más recientemente ha ocupado el cargo de Directora de Advertiser Solutions y ha desarrollado relaciones estratégicas con marcas y anunciantes de primer nivel en el mercado español. Aporta una sólida red de contactos en el sector y una trayectoria consolidada de generación de resultados para los clientes, respaldada por más de diez años de experiencia en medios y publicidad, en puestos de responsabilidad tanto en organizaciones globales como regionales.

Gadea Rodríguez Fernández, Directora Comercial en España, por su parte ha comentado: «Desde hace tiempo he admirado a Magnite como un actor clave del mercado español, y su sólida propuesta tecnológica representa una oportunidad muy atractiva para impulsar el éxito de los anunciantes. Me incorporo a la compañía en un momento especialmente relevante, con el objetivo de contribuir a llevar su impacto en España al siguiente nivel, a medida que la publicidad programática continúa evolucionando».