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Decoding the Connected Consumer: Sverige 2026

Att förstå engagemang och effekt av annonsering över flera kanaler

Magnite genomförde en undersökning bland 883 digitalt uppkopplade konsumenter i Sverige för att få en bild av hur de interagerar med medier och reagerar på reklam inom streamingvideo, mobilappar, digitalt ljud och digitala nyheter.

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Stor räckvidd i flera kanaler

99 % av Sveriges digitalt uppkopplade befolkning använder en kombination av streamingtjänster, mobilappar, digitalt ljud och digitala nyheter minst två gånger per vecka – vilket visar på en bred och tillförlitlig räckvidd på det öppna internet.

En varierad tidsfördelning över dagen

Uppkopplade konsumenter tillbringar mycket tid varje dag på olika typer av digitala medier, bland annat:

  • Mer än 2 timmar med spelappar, videostreaming, mobilappar och musikstreaming
  • Mer än 1 timma med att lyssna på poddar och läsa digitala nyheter

Denna aktivitet sträcker sig över olika tidpunkter, enheter och miljöer, vilket skapar många möjligheter för annonsörer att nå konsumenter med relevanta budskap i rätt sammanhang.

Relevans är nyckeln till att bli ihågkommen

Oavsett sammanhang rankar konsumenterna produkt relevans och personligt anpassade annonser som de faktorer som mest sannolikt ökar för att ett varumärke blir ihågkommet. Det öppna internet erbjuder inte bara stor räckvidd, utan ger också annonsörer möjlighet att nå rätt konsument, vid rätt tidpunkt och i den kanal som fungerar bäst i just den situationen.

Fördelarna med streaming över flera kanaler

Streaming sker ofta på större skärmar och i sammanhang där flera tittar tillsammans, med i genomsnitt ytterligare en person framför skärmen.

59 % av tittarna använder dessutom regelbundet en smartphone (”second screening”) samtidigt som de tittar på innehåll på en CTV. Av dessa använder 25 % sin andra enhet för att handla online, vilket skapar möjligheter för interaktiva annonser som leder direkt till köp.

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Ladda ner hela rapporten för fler insikter om engagemang i olika kanaler, annonsernas effekt och hur du bäst når Sveriges digitalt uppkopplade konsumenter.

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