Decoding the Connected Consumer: Sverige 2026
Att förstå engagemang och effekt av annonsering över flera kanaler
Magnite genomförde en undersökning bland 883 digitalt uppkopplade konsumenter i Sverige för att få en bild av hur de interagerar med medier och reagerar på reklam inom streamingvideo, mobilappar, digitalt ljud och digitala nyheter.
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Decoding the Connected Consumer: Sweden 2026 (English)
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