Uppkopplade konsumenter tillbringar mycket tid varje dag på olika typer av digitala medier, bland annat:

Mer än 2 timmar med spelappar, videostreaming, mobilappar och musikstreaming

med spelappar, videostreaming, mobilappar och musikstreaming Mer än 1 timma med att lyssna på poddar och läsa digitala nyheter

Denna aktivitet sträcker sig över olika tidpunkter, enheter och miljöer, vilket skapar många möjligheter för annonsörer att nå konsumenter med relevanta budskap i rätt sammanhang.