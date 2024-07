CairoRCS Media Selects Magnite and its Demand Manager Wrapper Optimisation Product to Grow Programmatic Revenue

MILAN, ITALY – July 3, 2024 – Magnite (NASDAQ:MGNI), the largest independent sell-side advertising company, today announced that CairoRCS Media, one of the largest Italian communication groups, is implementing Demand Manager to more effectively monetise their display and video inventory programmatically. Built on Prebid technology, Demand Manager empowers leading publishers with tools and insights to help them grow revenue.

CairoRCS Media, based in Milan, operates as one of the largest saleshouses in Italy with publications including Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport and La7, which serve over 30 million people.

Magnite’s Demand Manager solution makes wrapper management more seamless for publishers through an intuitive user interface that allows them to deploy, analyse, and manage configurations without additional development work. Demand Manager provides CairoRCS Media with valuable insights, control, and flexibility through features such as A/B testing with machine learning-driven recommendations and microwrappers.

“For such a significant publishing group like CairoRCS Media to choose Demand Manager is a proud moment for everyone at Magnite,” said Mariano de Luca, Revenue Lead for Italy, Spain and MENA at Magnite. “We’ll continue working very closely with CairoRCS Media, analysing the operational efficiencies that Demand Manager delivers for them so we can keep leveling up our offering through our technology and expertise.”

“As the publishing world is always looking for new tools to make managing advertising more efficient, collaborating with cutting-edge technology partners is essential,” added Davide Grillo, Yield Optimization and Programmatic Manager at CairoRCS Media. “The features within Demand Manager are built with publisher needs in mind. The innovative and easy-to-implement tools have reduced the workload on our teams, allowing us to enhance our yield optimization strategy with advanced reporting that supports testing and recommendations.”

About Magnite

We’re Magnite (NASDAQ: MGNI), the world’s largest independent sell-side advertising company. Publishers use our technology to monetize their content across all screens and formats including CTV, online video, display, and audio. The world’s leading agencies and brands trust our platform to access brand-safe, high-quality ad inventory and execute billions of advertising transactions each month. Anchored in bustling New York City, sunny Los Angeles, mile high Denver, historic London, colorfulSingapore, and down under in Sydney, Magnite has offices across North America, EMEA, LATAM, and APAC.

About CairoRCS Media

CairoRCS Media is the concessionaire born from the integration of Cairo Pubblicità and RCS Pubblicità, which boasts a unique media portfolio in terms of editorial quality and social relevance. A company that makes synergy its strong point, it has established itself as the point of reference for all those who want to communicate effectively.

CairoRCS Media sceglie Magnite e il suo prodotto di ottimizzazione wrapper Demand Manager per aumentare le entrate del programmatic advertising

MILANO, ITALIA – 3 luglio 2024 – Magnite (NASDAQ:MGNI), la più grande azienda indipendente di advertising sell-side, ha annunciato oggi che CairoRCS Media, uno dei più importanti gruppi di comunicazione italiani, sta implementando Demand Manager per monetizzare in modo più efficace la propria inventory display e video in programmatic. Demand Manager offre ai principali publisher strumenti e insight per supportare la crescita di ricavi.

CairoRCS Media, con sede a Milano, è una delle più grandi concessionarie pubblicitarie italiane con testate editoriali come Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport e La7 seguite da oltre 30 milioni di utenti.

La soluzione Demand Manager di Magnite offre ai publisher una facile gestione del wrapper attraverso un’interfaccia utente intuitiva che consente loro di implementare, analizzare e gestire le configurazioni senza ulteriori interventi di sviluppo. Demand Manager fornisce a CairoRCS Media preziosi insight, controllo e flessibilità tramite funzionalità come A/B testing con raccomandazioni basate sul machine learning e microwrapper.

“La scelta di Demand Manager da parte di un gruppo editoriale così importante come CairoRCS Media è motivo di orgoglio per tutti in Magnite”, ha affermato Mariano de Luca, Revenue Lead di Magnite per Italia, Spagna e MENA. “Continueremo a lavorare a stretto contatto con CairoRCS Media, analizzando le efficienze operative offerte loro da Demand Manager, per poter continuare a migliorare la nostra offerta attraverso la nostra tecnologia e le nostre competenze.”

“Poiché il panorama editoriale è sempre alla ricerca di nuovi strumenti per rendere più efficiente la gestione degli spazi pubblicitari, la collaborazione con partner tecnologici all’avanguardia è essenziale.” ha aggiunto Davide Grillo, Yield Optimization and Programmatic Manager di CairoRCS Media. “Le funzionalità di Demand Manager sono state realizzate pensando alle esigenze specifiche degli editori. Gli strumenti, innovativi e di facile implementazione, hanno ridotto il carico di lavoro sui nostri team permettendoci di potenziare la nostra strategia di yield optimization grazie alla reportistica avanzata a supporto di esperimenti e raccomandazioni.”

Informazioni su Magnite

Magnite (NASDAQ: MGNI), è la più grande azienda indipendente di advertising sell-side al mondo. I publisher utilizzano questa tecnologia per monetizzare i propri contenuti su tutti gli schermi e formati, tra cui CTV, online video, display e audio. Le agenzie e i brand leader a livello mondiale si affidano alla nostra piattaforma per accedere a un ad inventory di elevata brand-safety e di alta qualità ed eseguire miliardi di transazioni pubblicitarie ogni mese. Con sedi principali nella vivace New York, nella soleggiata Los Angeles, nella Mile High Denver, nella storica Londra, nella colorata Singapore e giù fino a Sydney, Magnite ha uffici in Nord America, EMEA, LATAM e APAC.

Informazioni su CairoRCS Media

CairoRCS Media, è la concessionaria nata dall’integrazione tra Cairo Pubblicità e RCS Pubblicità, che vanta un portafoglio mezzi unico per qualità editoriale e rilevanza sociale. Un’azienda che fa della sinergia il suo punto di forza, confermandosi il riferimento imprescindibile per tutti coloro che vogliono comunicare in modo efficace.