스트리밍 및 스크린 :
한국
시청 패턴과 광고에 대한 반응 정의
2026년 3분기에 실시한 스트리밍 및 스크린: 한국에서는 광고 지원형 스트리밍 영상을 시청하는 905명의 성인을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 이는 새로운 광고 형식 및 생성형 AI 시청의 증가, 모바일, 커넥티드 TV 및 IPTV 시청 습관, 공동 시청, 라이브 스트리밍, 세로형 동영상 및 그 반응을 연구했습니다. 이러한 인사이트는 아시아의 성장하는 스트리밍 시장에서 소비자의 관심을 끌고자 하는 브랜드들에 명확한 방향성을 제시합니다.
한국에서 스트리밍은 이제 여러 스크린을 넘나드는 시청 행태로 자리 잡았습니다. 모바일은 하루 종일 소비자와의 연결을 유지하고, CTV는 프리미엄 콘텐츠가 소비되는 프라임타임에 더 높은 주목도를 제공합니다. 브랜드에 중요한 것은 특정 스크린 하나를 선택하는 것이 아니라, 소비자 여정에서 각 스크린이 담당하는 역할을 이해하고 도달·관련성·참여를 연결하는 통합 전략을 구축하는 것입니다. Magnite의 이번 연구는 한국에서 더욱 효과적인 스트리밍 광고 경험을 만들기 위해 크로스스크린 플래닝이 왜 필수적인지를 보여줍니다.
Junsu Bae / 배준수
Associate Vice President, Media Solutions, Korea /상무
WPP Media / WPP 미디어
한국에서의 파편화된 미디어 환경에서 광고 지원형 스트리밍이 중심인 가운데, 광고주들에게 시청자들과 대규모로 소통할 수 있는 기회가 있음이 분명합니다. 전체 보고서를 다운로드하고 지역의 시청자층의 행동 양식과 선호도에 맞춘 영향력 있는 스트리밍을 제작하는 방법에 대해 더 알아보세요.
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