스트리밍 시장은 파편화된 시장 환경 속에서도 성장하고 있습니다. 한국 대부분의 시청자는 작년보다 더 많은 스트리밍을 하고 있습니다. 영상을 스트리밍하기 위해 이미 평균 5개의 다른 서비스를 이용하고 있으며, 35%는 내년 이전에 새로운 서비스에 가입할 예정입니다. 스트리머의 67%는 광고 지원형 서비스를 통해 콘텐츠를 시청하며, 이는 브랜드들이 더 많은 시청자층에 접근할 기회가 있다는 것을 의미합니다.

모바일이 주된 비중을 차지하고, TV는 공동 시청을 유도합니다. 한국에서 영상을 시청할 때 스마트폰이 가장 많이 사용되는 기기이나, 69%는 영상을 스트리밍할 때 커넥티드 TV/IPTV를 사용하고 있습니다. 커넥티드 TV에서 보여주는 광고는 공동 시청 효과로부터 더 많은 도달 범위와 향상된 태도 지표를 얻는 이점이 있습니다. 브랜드들은 이러한 고가치 커넥티드 TV 배치와 모바일 광고를 결합함으로서 영향력을 극대화할 수 있고, 시청자의 56%가 광고로 인해 행동을 취할 가능성을 높입니다.