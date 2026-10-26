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스트리밍 및 스크린 :
한국

시청 패턴과 광고에 대한 반응 정의

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Magnite의 최신 연구는 한국의 시청자층이 광고 지원형 스트리밍에 어떤 반응을 보이는지 탐색하고, 이것이 시청자들에게 다가가는 좀 더 효과적인 방법을 찾는 광고주들에게 어떤 의미가 있는지 알아봅니다.

2026년 3분기에 실시한 스트리밍 및 스크린: 한국에서는 광고 지원형 스트리밍 영상을 시청하는 905명의 성인을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 이는 새로운 광고 형식 및 생성형 AI 시청의 증가, 모바일, 커넥티드 TV 및 IPTV 시청 습관, 공동 시청, 라이브 스트리밍, 세로형 동영상 및 그 반응을 연구했습니다. 이러한 인사이트는 아시아의 성장하는 스트리밍 시장에서 소비자의 관심을 끌고자 하는 브랜드들에 명확한 방향성을 제시합니다.

한국에서 스트리밍은 이제 여러 스크린을 넘나드는 시청 행태로 자리 잡았습니다. 모바일은 하루 종일 소비자와의 연결을 유지하고, CTV는 프리미엄 콘텐츠가 소비되는 프라임타임에 더 높은 주목도를 제공합니다. 브랜드에 중요한 것은 특정 스크린 하나를 선택하는 것이 아니라, 소비자 여정에서 각 스크린이 담당하는 역할을 이해하고 도달·관련성·참여를 연결하는 통합 전략을 구축하는 것입니다. Magnite의 이번 연구는 한국에서 더욱 효과적인 스트리밍 광고 경험을 만들기 위해 크로스스크린 플래닝이 왜 필수적인지를 보여줍니다.

Junsu Bae / 배준수

Associate Vice President, Media Solutions, Korea /상무

WPP Media / WPP 미디어

주요 연구 결과

스트리밍 시장은 파편화된 시장 환경 속에서도 성장하고 있습니다. 한국 대부분의 시청자는 작년보다 더 많은 스트리밍을 하고 있습니다. 영상을 스트리밍하기 위해 이미 평균 5개의 다른 서비스를 이용하고 있으며, 35%는 내년 이전에 새로운 서비스에 가입할 예정입니다. 스트리머의 67%는 광고 지원형 서비스를 통해 콘텐츠를 시청하며, 이는 브랜드들이 더 많은 시청자층에 접근할 기회가 있다는 것을 의미합니다.

모바일이 주된 비중을 차지하고, TV는 공동 시청을 유도합니다. 한국에서 영상을 시청할 때 스마트폰이 가장 많이 사용되는 기기이나, 69%는 영상을 스트리밍할 때 커넥티드 TV/IPTV를 사용하고 있습니다. 커넥티드 TV에서 보여주는 광고는 공동 시청 효과로부터 더 많은 도달 범위와 향상된 태도 지표를 얻는 이점이 있습니다. 브랜드들은 이러한 고가치 커넥티드 TV 배치와 모바일 광고를 결합함으로서 영향력을 극대화할 수 있고, 시청자의 56%가 광고로 인해 행동을 취할 가능성을 높입니다.

실시간 스트리밍과 세로형 동영상은 더 다양한 참여 방법을 제공합니다: 시청자의 72%는 최소 한 달에 한 번 콘텐츠를 실시간 스트리밍하고, 95%는 어떤 형태로든 세로형 영상을 정기적으로 시청합니다. 두 가지 환경 모두 광고주들에게 기존의 광고 배치 이외의 반응성 있는 시청자층과 소통할 수 있는 새로운 방식을 제공합니다. 22%는 세로형 동영상에 게재되는 광고에 정기적으로 반응하고, 46%는 온디맨드형 콘텐츠에 비교해 라이브 스트리밍이 진행되는 동안 게재된 광고의 브랜드를 더 잘 기억할 가능성이 높습니다.

새로운 광고 형식은 혁신 기회를 높여 줍니다. 한국의 시청자들은 광고가 제작되는 방식 또는 표시 방식에 관계없이 새로운 광고 경험에 마음이 열려 있습니다. 행동 유도형 광고, 홈 화면 광고, 일시정지 광고와 같은 새로운 형식에 대한 소비자 호응도가 높습니다. 이와 유사하게, 52%의 스트리머는 생성형 AI를 활용하여 광고 콘텐츠를 생성하고 사용자 지정하도록 지원하는 브랜드를 받아들일 준비가 되어 있습니다. 이러한 것들은 모두 혁신을 지향하는 브랜드들에게 상당한 잠재적인 기회를 의미합니다.

한국에서의 파편화된 미디어 환경에서 광고 지원형 스트리밍이 중심인 가운데, 광고주들에게 시청자들과 대규모로 소통할 수 있는 기회가 있음이 분명합니다. 전체 보고서를 다운로드하고 지역의 시청자층의 행동 양식과 선호도에 맞춘 영향력 있는 스트리밍을 제작하는 방법에 대해 더 알아보세요.

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